Nouvelle-Zélande : Ils refusent du «sang de vacciné» pour leur bébé malade

La Nouvelle-Zélande ne trie pas le sang des personnes vaccinées ou non contre le Covid.

«Meilleur intérêt de l’enfant»

Leur demande a été rejetée, les hôpitaux de Nouvelle-Zélande ne séparant pas le sang donné par des personnes vaccinées de celui des non-vaccinés, aucune des deux catégories ne présentant plus de risques que l’autre. Les autorités ont demandé à la justice de leur confier la garde partielle du bébé. Si le tribunal donne droit à leur demande, les parents conserveront leur autorité sur l’enfant, sauf pour ce qui a trait aux soins médicaux.

Les services de santé ont affirmé qu’ils ont saisi la justice «en tenant compte du meilleur intérêt de l’enfant» et après de «longues conversations» avec la famille. Environ 150 manifestants anti-vaccination se sont rassemblés devant le tribunal d’Auckland mardi, pour exprimer leur soutien aux parents.

Mesures parmi les plus réussies

Les mesures énergiques prises par la Nouvelle-Zélande au début de la pandémie de coronavirus ont été largement considérées comme parmi les plus réussies au monde, le pays n’ayant connu qu’un faible taux de mortalité avant même l’apparition des vaccins.

Mais les sévères restrictions imposées aux déplacements et les confinements ont été critiqués comme des atteintes aux libertés, et ont provoqué l’émergence de groupes anti-vaccins et anti-restrictions de petite taille, mais très actifs.