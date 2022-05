Grande-Bretagne : Ils remportent 219 millions: «C’est énorme pour nous»

Un couple de Britanniques a révélé avoir remporté la dernière grosse cagnotte de l’Euromillions, le 10 mai. Il souhaite en faire profiter famille et amis.

Jusqu’ici confrontés aux difficultés du coût de la vie, Joe et Jess Thwaite peuvent enfin «rêver» après avoir remporté plus de 184 millions de livres (quelque 219 millions de francs), la plus grosse cagnotte de l’Euromillions au Royaume-Uni, et décidé de sortir de l’anonymat.