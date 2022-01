Ski alpin – Ils rendent hommage à Carlo Janka

«C’était clairement émotionnel aujourd’hui avec toute ma famille et cette ambiance, a-t-il souligné ému dans l’aire d’arrivée. Tout le monde m’a fait des hommages et on m’a offert un casque doré ce matin que j’ai fait signer par tout le monde.»

Aleksander Aamodt Kilde: «Janka était une idole pour moi.»

Justin Murisier: «On a vraiment la mémoire courte»

« Ç a m’embête de ne pas avoir pu skier davantage avec lui, parce qu’en descente il aurait pu beaucoup m’apprendre. On a vraiment la mémoire courte car on ne se rappelle plus de tout ce qu’il a fait. C’est un truc de fou et chaque année quasiment il claque un podium.»