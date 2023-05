Science: Ils restent allongés deux mois pour faire avancer la recherche spatiale

«On est rentré dans la phase exploratoire spatiale. On cherche vraiment à aller vers la Lune et Mars, ce n’est plus une fiction et ça implique des vols au long cours de deux à trois ans», explique Audrey Bergouignan, du Centre national de la recherche scientifique. «L’exposition à la microgravité va impacter l’ensemble des systèmes physiologiques (...) et provoquer des altérations qu’on essaye de comprendre et de prévenir», précise-t-elle. «Pour les prévenir, on met en place des protocoles qu’on teste en amont ici, avant de les tester dans l’espace.»