On connaissait Rafael Nadal et son habitude de systématiquement laisser passer son adversaire en premier à côté du filet au changement de côté. Alors, dans la nuit de vendredi à samedi, c’est un peu comme si Rafael Nadal avait été opposé à son double et qu’il en avait résulté une sorte de bug dans la matrice. Sauf que la scène s’est produite sur une patinoire de hockey.

Mika Zibanejad et Brad Marchand, attaquants respectifs des New York Rangers et de Boston, semblent être habités par la même superstition: celle de quitter la glace en dernier à la fin d’un tiers. Vous voyez le problème arriver? Les deux hommes se sont retrouvés face à face et, forcément, aucun n’a voulu déroger à ses principes.