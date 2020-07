Suisse

Ils retournent dans la rue pour dénoncer le racisme

Quelques centaines de personnes ont manifesté samedi et rendu hommage à George Floyd, mort asphyxié par un policier à Minneapolis en mai.

On a dénombré environ 250 personnes à Bâle, 150 à Zurich et une trentaine à Lausanne alors que, mi-juin, ils étaient plus de 10'000 sur les bords de la Limmat et 1000 dans la capitale vaudoise pour une précédente manifestation de ce genre.