Coronavirus en Suisse Ils retravaillent, mais touchent toujours l’aide corona

Depuis mars, certains indépendants touchés indirectement par les mesures de lutte contre le coronavirus ont droit à une aide financière. Or, ils continuent à l’encaisser même s’ils bossent à nouveau comme avant ou presque.

Sont concernés des coiffeurs, des chauffeurs de taxi et d’autres patrons de petits commerces indépendants.

Les coiffeurs sont autorisés à couper à nouveau les cheveux depuis quatre mois. Bien qu'ils doivent porter un masque au travail, les salons ont retrouvé leur clientèle. Les chauffeurs de taxi et les petits commerçants travaillent également à 100%.

Or, certains de ces travailleurs indépendants bénéficient de l'aide corona, bien qu'ils aient repris le travail en plein depuis longtemps, constate vendredi «Blick». Ces personnes touchent jusqu’à 196 francs par jour, depuis le déclin de leur activité, soit au plus tôt depuis le 17 mars. Cette mesure a été prolongée, le 1er juillet, jusqu’à la mi-septembre. Ils bénéficient ainsi de la mise en place d’un filet de sécurité pour éviter qu’ils ne s'appauvrissent massivement.

Très peu de renoncements

Selon les recherches du quotidien alémanique, ils seraient à peine 4% à s’être annoncés pour ne plus toucher cette aide dont le montant global alloué en Suisse s’élève à 1 milliard de francs. Rien qu’à Zurich, 31’000 personnes se sont annoncées pour toucher ces aides, mais 1200 seulement ont fait savoir que, comme elles retravaillaient à plein temps, elle y renonçaient. Dans les cantons de Lucerne et de Saint-Gall, la proportion de renonciations est de respectivement 2 et 7% tandis qu’à Berne, un tiers des bénéficiaires y a renoncé.