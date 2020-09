Zoug : Ils retrouvent leurs chaussures volées en pistant le renard

Via un traceur de déplacements, des habitants ont suivi un goupil cleptomane et espèrent encore découvrir le lieu de sa tanière.

C’est bien connu, les renards sont des voleurs de chaussures hors pair. Au bord du lac de Zoug, des habitants les observent en flagrant délit, via leurs images privées de vidéosurveillance. Et l’un d’entre eux a choisi de jouer au plus malin avec l’animal. Au début de l’été, il a placé un petit traceur GPS dans l’une de ses chaussures. Il avait l’espoir de suivre le renard, baptisé Foxly, jusqu’à sa tanière et sa collection présumée de chaussures volées.

Mais cela n’a pas été facile de piéger le goupil, qui s’est montré très sélectif sur le choix des chaussures. «Il a fallu présenter quatre paires. Parfois il reniflait la chaussure, parfois il la prenait et la déplaçait sans pour autant l’emporter. Comme nous avons d’abord mis les moins chères, nous avons plaisanté avec les voisins en se disant que Foxly préférait peut-être du plus chic.»

Pas aussi simple que prévu

Deux semaines plus tard, après plusieurs visites nocturnes, Foxly a fini par craquer pour une chaussure sportive neuve de marque. Dan en a eu la preuve au matin par les images de vidéosurveillance: «Il en avait déjà une dans la bouche en arrivant. Et il a pris la nôtre comme deuxième chaussure.»

Mais l’exécution du plan n’a pas été aussi simple que prévu. À l’aide des données du traceur de déplacements, Dan et ses enfants, Isaac et Lucy, se sont dirigés vers la colline avoisinante. Conformément aux éléments livrés par l’application, ils se sont retrouvés devant un asile psychiatrique où était censée se trouver la chaussure. «Ils ont trouvé ça drôle, mais personne n’était au courant d’un vol de chaussure», raconte Dan.

Ce dernier n’a pas lâché la partie pour autant. Il a placé le traceur de déplacements en mode «perdu» avec le risque de ne plus jamais récupérer l’appareil, malgré une connexion au réseau LoRa à basse consommation d’énergie. «Lorsque ce mode est activé, les signaux émis par le tracker sont 2 fois plus fréquents et précis au détriment de l’autonomie», explique-t-on du côté du fabricant de l’appareil Invoxia.

«Foxly semble sentir le traceur»

Cette fois, l’initiative a été plus heureuse. «C’était important d’avoir le traceur car il y avait beaucoup de broussailles, explique Dan. L’application nous indiquait les centimètres restant jusqu’à l’objet grâce au Bluetooth. À mesure qu’on s’approchait du traceur, nous devenions un peu plus nerveux à l’idée de peut-être tomber sur le renard.» Mais pas d’animal en vue. Par contre, ils ont bien mis la main sur les deux chaussures, enregistrées par leur caméra de vidéosurveillance. «Foxly a dû les laisser tomber avant de regagner sa tanière, mais je n’en ai aperçu aucune aux alentours», relève le père de famille, qui ne désespère pas de découvrir la réserve de chaussures présumée de Foxly. «On ne sait pas si c’est le même renard, explique-t-il, mais il y a facilement une centaine de chaussures qui ont disparu dans notre voisinage.»