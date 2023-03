Genève/Vaud : Ils «réveillent» les neurones engourdis par l’âge

Une équipe des universités de Genève et Lausanne a généré de nouveaux neurones dans le cerveau de souris. De quoi mieux traiter la dépression et les maladies neurodégénératives?

Les années qui passent ne sont pas une bénédiction pour les neurones; les cellules du cerveau ont souvent tendance à ralentir. Mais une équipe de biologistes des universités de Genève (UNIGE) et de Lausanne (UNIL) a trouvé un moyen de rebooster certaines d’entre elles. Dans un article publié dans la revue «Sciences Advences», les chercheurs indiquent qu’ils sont parvenus à générer de nouveaux neurones dans le cerveau des souris.

Chez l’être humain, l’âge avançant, les cellules souches neurales (CSNs) d’un cerveau adulte deviennent «dormantes», expliquent les scientifiques. Ceux-ci ont mis en lumière «un mécanisme métabolique par lequel les CSNs adultes peuvent sortir de leur état de dormance et s’activer». À long terme, la découverte pourrait déboucher sur «d’éventuels traitements pour la dépression ou les maladies neurodégénératives», a estimé Jean-Claude Martinou, coauteur de l’étude, et professeur honoraire au Département de biologie moléculaire et cellulaire de l’UNIGE.