Etats-Unis : Ils révèlent le sexe de leur bébé et embrasent 3000 hectares

Un incendie de forêt a été provoqué par un feu d’artifice, lors d’une fête organisée pour révéler le sexe d’un bébé, dans le sud de la Californie.

Plus de 500 pompiers et quatre hélicoptères étaient mobilisés pour combattre l’incendie qui s’est déclaré samedi matin à El Dorado, à l’est de San Bernardino, détruisant plus de 3000 hectares, selon les pompiers californiens (Cal Fire). Des habitants de plusieurs secteurs dans la région ont reçu l’ordre d’évacuer leurs domiciles.