Genève - Ils risquent gros pour le hold-up raté d’une poste

Un braquage avorté, sans butin, des auteurs pas encore retrouvés. Pourtant, trois jeunes, âgés aujourd’hui de 27, 29 et 34 ans, ont comparu lundi entre autres pour avoir pris part à la tentative de brigandage de la poste de Châtelaine, en novembre 2019. Cet après-midi - là, deux individus avaient essayé d’y pénétrer au moment où une employée ouvrait la porte de service, l’un d’eux courant vers elle et criant «Bouge pas!» relate l’acte d’accusation. Mais ils étaient repartis bredouille s , l’employée ayant réussi à verrouiller l’accès. Celle-ci avait été «fortement choquée», a rappelé à l ’audience l e Parquet.

Voleurs venus de Belgique

Explications «fumeuses»

Au tribunal, les accusés ont réfuté connaître le dessein de ces hommes, qu’ils ne connaissaient pas ou à peine. Un prévenu a dit avoir voulu aider l’un d’eux, rencontré à la sortie d’une boîte et qui «était en galère», à trouver où se loger. Ce qui n’a pas convaincu la procureure, qui a point é des explications «fumeuses»: «Ils avaient tout organisé, ils n’avaient pas un rôle accessoire» , a-t-elle déclaré . Elle a requis 36 mois, dont 1 an ferme pour l’un, et des peines ferme de 3,5 ans et de 5 ans pour les deux autres, ainsi que leur expulsion pour 10 ans. Les plaidoiries de la défense ont lieu mardi .