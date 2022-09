Naufrage au large de la Syrie: au moins 86 morts, selon un bilan provisoire

Naufrage au large de la Syrie : «Ils risquent leur vie en quête de dignité»

Il s’agit du naufrage le plus meurtrier survenu ces dernières années entre la Syrie et le Liban.

Le bilan provisoire du naufrage meurtrier survenu jeudi entre la Syrie et le Liban est désormais de 86 morts, a indiqué samedi l’agence de presse officielle syrienne. Selon les autorités syriennes, environ 150 personnes, principalement des Libanais et des réfugiés syriens et palestiniens, se trouvaient à bord du petit bateau qui a fait naufrage au large de la ville portuaire de Tartous, dans l’ouest de la Syrie.