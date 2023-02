France : Ils roulaient trop vite sous de fausses identités

En France, cinq dirigeants d’une importante entreprise de transport de bétail de Saint-Germain-Lespinasse, dans le département de la Loire, ont été interpellés, mercredi, et placés en garde à vue. Ils sont suspectés d’avoir fourni 150 fausses déclarations au permis à points (ndlr, d’un maximum de douze en France) après des excès de vitesse.

«L’ampleur de cette fraude montre que ces personnes s’affranchissaient allégrement des limitations de vitesse et représentaient un danger pour les usagers de la route.»

Il leur est notamment reproché l’utilisation de faux permis de conduire et d’avoir pratiqué à grande échelle de fausses déclarations au permis à points, en usurpant l’identité de ressortissants italiens, tout en réglant leurs amendes la plupart du temps.

Fraude d’ampleur

Christian D., 55 ans, qui dirige cette société spécialisée dans le transport de bétail en France et à l’international, avec un chiffre d’affaires de près d’une vingtaine de millions d’euros, et plusieurs membres de sa famille font partie des personnes interpellées. «L’ampleur de cette fraude montre que ces personnes, pourtant à la tête d’une entreprise de transport, s’affranchissaient allégrement des limitations de vitesse et représentaient un danger pour les usagers de la route», a commenté une source proche de l’enquête.