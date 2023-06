Fribourg: Ils roulent trop vite et mettent en danger les ouvriers

Il semble qu’il y ait encore pas mal de prévention à faire pour améliorer la sécurité des ouvriers qui travaillent à proximité des routes. Jeudi dernier, la police cantonale fribourgeoise a décidé de placer un radar à Prez-vers-Noréaz, dans un secteur où des cantonniers étaient occupés à faucher l’herbe bordant la route. Le tronçon était ainsi limité à 60 km/h et, en trois heures, pas moins de 73 automobilistes ont été flashés en excès de vitesse. Et sept d’entre eux seront dénoncés à la préfecture pour un dépassement de vitesse de plus de 20 km/h.