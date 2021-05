Motocyclisme - Ils saluent la mémoire de Jason Dupasquier

Jason Dupasquier, parti trop tôt. SAG TEAM

La tristesse est unanime. Le monde de la moto pleure Jason Dupasquier et les larmes ne sont pas feintes. Le Fribourgeois de 19 ans, décédé dimanche des suites d’une chute sur le circuit du Mugello la veille, était apprécié. Les hommages ne trahissent aucun doute. Pour que Fabio Quartaro, vainqueur de la course du jour en MotoGP, lui dédie son succès, drapeau suisse sur le dos, c’est qu’il y avait forcément plus que du respect. «J’ai gagné une course, mais j’ai perdu un ami», dira le Français. Les mots du champion du jour à celui qui aurait pu être le champion de demain.

«Jason était quelqu’un de super chouette, méga jovial, bien élevé. Il avait une grande aisance à communiquer, une maturité dès son plus jeune âge, avec la tête sur les épaules» Hervé Gantner, consultant sur la RTS

En Suisse romande, le monde de la moto est forcément atteint. En plus d’être un pilote en devenir, Jason Dupasquier était aussi le fils de Philippe, ancien pilote de motocross. Hervé Gantner, consultant sur la RTS, le connaît très bien: «C’est une légende vivante de la moto suisse et je suis en contact avec lui presque tous les jours. Je suis de tout cœur avec lui, avec ses proches. Jason, que j’ai plusieurs fois croisé, était quelqu’un de super chouette, méga jovial, bien élevé. Il avait une grande aisance à communiquer, une maturité dès son plus jeune âge, avec la tête sur les épaules. Et on perd aussi le plus grand espoir de la moto helvétique. On a pu voir sa progression cette année: il avait une intelligence de course incroyable.»

«Il est devenu aussi talentueux que son père. Il avait un charme naturel, une soif d’apprendre: il faisait vraiment l’unanimité» Bernard Jonzier, ancienne voix de la moto à la RTS

Bernard Jonzier, l’ancienne voix de la moto, ne dit pas autre chose, convaincu que Dupasquier devait être «le successeur de Tom Lüthi. Tom l’avait pris sous son aile, il disait qu’il était son petit frère.» L’ex-commentateur de la Télévision suisse romande avait rencontré Jason bébé, après avoir côtoyé son grand-père et son père: «Je commentais les exploits de Philippe au Supercross de Genève et Jason était dans la poussette avec sa lolette KTM. On rigolait en disant que sa voie était toute tracée. Et il est devenu aussi talentueux que son père. Il avait un charme naturel, une soif d’apprendre: il faisait vraiment l’unanimité.»

L’hommage de Dominique Aegerter. Instagram: @domiaegerter77

Le Bullois a côtoyé du monde dans son ascension. Dominique Aegerter, désormais en Supersport, en a fait partie. Le Bernois a fêté ce dimanche sa première victoire dans sa catégorie. Il n’était pas seul: «Cet après-midi, il était avec moi sur ma moto et je pense beaucoup à sa famille», a-t-il réagi.

Les réactions sont venues de plus loin. Du monde du sport romand, à l’image de photos postées par Jérémy Desplanches et Justin Murisier sur Instagram. Ou du monde politique, puisque le conseiller fédéral Guy Parmelin a envoyé ses pensées à ses proches. Signe qu’un gamin prodigieux est parti trop tôt.