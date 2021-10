Panama – Ils sauvent les oeufs des tortues menacées par la montée des eaux

Panama : Ils sauvent les œufs des tortues menacées par la montée des eaux

Des bénévoles récupèrent délicatement les œufs d’une espèce de tortues classée «vulnérable» pour les faire éclore dans une nurserie.

Les tortues olivâtres (Lepidochelys olivacea), une espèce classée comme «vulnérable» placée sur la liste rouge des espèces menacées de l’ Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), viennent pondre entre juin et août sur les plages de cette station balnéaire située à une centaine de kilomètres au nord de Panama.

«Si la tortue place le nid dans un endroit où il n’est pas en danger, où la marée ne risque pas de le découvrir, il est laissé là et on n’y touche pas», explique Sofia.

Si l’endroit choisi n’est pas adéquat, selon les membres de l’association Tortubanks, les œufs sont récupérés après le départ de la mère et entreposés dans la nurserie à quelques mètres de la plage, dans l’attente de l’éclosion quelque deux mois plus tard.

Relocaliser les nids

«L’objectif est de sensibiliser» la population et «de relocaliser les nids afin de les protéger des prédateurs naturels», indique Pilar Crespo, la mère de Sofia.

Après les avoir retirés un à un du nid, débarrassés de leur coquille, Sofia et sa mère placent les bébés tortues dans un bac rempli de sable et les transportent avec précaution à une dizaine de mètres du rivage. Instinctivement, les tortues se tournent vers l’océan et s’en approchent en toute hâte pour être emportées par les flots.