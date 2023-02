Metz (F) : Ils se filment sans sécurité et illégalement sur le toit de la cathédrale

«On a vu qu’il y avait un accès avec des échafaudages et donc on en a profité, explique Mattis, 22 ans, auprès de nos confrères. On a sauté sur l’occasion, et puis le reste, pour aller sur le toit, ça s’est fait grâce à des escaliers et des petits chemins». Après trente minutes de montée, les quatre comparses posent un premier pied sur la toiture en cuivre. Les images sont magnifiques: le soleil se lève au loin, la ville de Metz est habillée par un manteau de brume.