Football

Ils se font des coques en or

Les joueurs de football aiment le bling-bling. Une société anglaise les comble en personnalisant leur téléphone. La mode est désormais aux protections plaquées or 24 carats.

Kylian Mbappé et Neymar, comme des enfants à la découverte du design de leur nouveau téléphone.

Le championnat de France de football est bel et bien terminé, alors que l’on parle de reprise dans le reste de l’Europe. Il est donc temps de passer aux cadeaux de fin de saison. Et à ce niveau, l’on ne prête qu’aux riches.

Les superstars millionnaires du Paris Saint-Germain ont reçu un présent de la marque de luxe iDesign Gold: une coque de smartphone en or 24 carats, personnalisée. L’objet est plaqué or, mais tout de même il vaut entre 2000 et 3500 euros.