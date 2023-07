Depuis la Suisse: Ils se font livrer leurs bolides dans les Balkans pour les vacances

Perte de valeur et statut social

Pourquoi payer autant pour faire un tel trajet alors qu’on a une voiture taillée pour la route? Pour Leard, un Suisse de Bâle-Campagne d’origine kosovare, chaque kilomètre parcouru contribue à une perte de valeur du véhicule. L’humoriste Bendrit Bajra abonde. Lui aussi a déjà voulu faire transporter sa Mercedes en Albanie. «Mais tout était toujours complet», explique-t-il. Pour lui, chaque éraflure sur un bolide de luxe est une grande perte. Et les 20 à 25 heures que dure le trajet entre la Suisse et les Balkans représentent un gros risque d’accident.

Une Suissesse originaire du Kosovo invoque le statut social: «Ces automobilistes ne font cela que pour se vanter. Ils veulent montrer à leur famille et à leurs amis à quel point ils sont à l’aise financièrement.» Et d’ajouter: «Certains font transporter leur Lamborghini à grands frais et descendent en même temps avec la voiture familiale. Et une fois arrivés, ils ne se déplacent plus qu’avec leur véhicule de luxe.»