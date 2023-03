Zurich : Ils se frittent dans le train pour des pieds sur les sièges

Un sexagénaire et une ado de 15 ans en sont venus aux mains pour des incivilités. L’homme de 69 ans a été condamné.

«Ce comportement m’a mis en colère», a déclaré le prévenu lors du procès qui s’est tenu jeudi devant le tribunal de district de Meilen. Il a demandé à la jeune fille d’ôter ses pieds du siège. Devant le refus de la jeune fille de 15 ans, il s’est levé, lui a attrapé les jambes et a tenté de la retirer du coussin, mais il n’y est pas parvenu. Une bagarre s’est ensuivie: la jeune fille lui a fait tomber ses lunettes et il lui a donné un coup de poing sur la joue. La jeune fille a porté plainte contre l’homme et la préfecture lui a infligé une amende de 500 francs par ordonnance pénale.