JO de Tokyo - Ils se mettent à neuf pour détruire un lit olympique en carton

Après la rumeur des soi-disant «lits anti-sexe», que n'a-t-il pas été écrit sur les «couchettes olympiques». Cette fois, c'est une vidéo publiée par le basketteur israélien Ben Wanger qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Lui et huit de ses acolytes ont testé la résistance du matériel nippon.

Sur la vidéo, qui a été retirée de son compte par l'athlète mais qui continue de faire le tour du monde, on peut voir un, puis deux, puis trois et jusqu'à neuf Israéliens sauter sur l'un des lits mis à disposition des athlètes pour définitivement tester leur solidité. Spoiler alert: le «sommier» a craqué sur la dernière tentative.

Beaucoup d'internautes japonais n'ont que peu goûté la blague. «Ce n'est pas drôle du tout. En tant que Japonaise, ça me rend triste», a par exemple réagi une internaute locale. «Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait volontairement détruire quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre», a rebondi un autre.

On s'amuse comme on peut, quand on est confiné dans le Village olympique...