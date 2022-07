Cinéma : Ils se prennent pour des Minions et sèment le bazar dans les salles

Une nouvelle mode lancée sur Tik Tok sous le hashtag #Gentleminions amène des groupes de jeunes en costume et lunette noire à perturber les séances des «Minions 2».

Les jeunes se mettent sur leur trente-et-un pour assister et perturber les séances des «Minions 2»

La sortie du film «Les Minions 2: Il était une fois Gru», avec la participation de Bastian Baker, est accompagnée d’un phénomène viral sur Tik Tok qui énerve les spectateurs lambda. Sous le hashtag #Gentleminions, on trouve des milliers de vidéos montrant des groupes de jeunes, principalement des garçons, qui vont voir le film d’animation. Ils portent un costume et des lunettes de soleil, ont souvent une banane dans la poche et se filment en train de perturber la séance.