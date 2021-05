E-sport  - Ils se qualifient en finale… en pêchant au lieu de combattre 

«Nous sommes prêts à écrire l’histoire!»

Au lieu de combattre, les joueurs Qrei, treciuxxx et ArmoR passent ainsi leur temps à pêcher des poissons et récolter des items de soins afin de survivre le plus longtemps possible dans la tempête. La team débute les parties en atterrissant au beau milieu de l’océan, avant d’effectuer une rotation dans les alentours de Slurpy Swamp en amassant le maximum de provisions et en évitant les belligérants. Une technique controversée mais efficace, puisque le trio a encore terminé à la 25e place dimanche lors de la finale de l’étape, qui réunissait les 33 meilleures teams européennes.