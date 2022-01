Manifestations au CAnada : «Ils se sentent prisonniers dans leurs propres maisons»

Des opposants aux mesures sanitaires contre le Covid-19 ont manifesté pour la seconde journée consécutive, dimanche, dans la capitale canadienne.

Ottawa a été ce week-end le théâtre d’un large mouvement de contestation, initié par des camionneurs s’opposant à l’obligation vaccinale pour traverser la frontière terrestre canado-américaine. De nombreux supporters, qui s’opposent plus largement aux restrictions sanitaires, ont convergé vers la capitale pour soutenir les routiers, venus en convois de tout le pays.

En guise de solidarité, des camionneurs ont effectué dimanche, un «blocage complet» de l’autoroute 4 dans le sud de l’Alberta (ouest), près de la frontière, une artère routière majeure pour le transport des biens entre le Canada et les États-Unis. «Le point d’entrée (poste frontalier) est présentement ouvert mais, en réalité, personne ne peut le traverser à partir du côté nord à moins d’être à pied», a expliqué Curtis Peters, porte-parole de la GRC (police fédérale) en Alberta, qui a estimé qu’au moins une centaine de camions bloquaient l’autoroute.

Enquêtes pour profanation

Dans la capitale, la police a ouvert «plusieurs enquêtes criminelles» en lien avec la profanation de monuments nationaux, des comportements «menaçants, illégaux et intimidants» à l’endroit notamment de policiers, et aussi pour vandalisme sur un véhicule municipal. «Je suis révulsé de voir des manifestants danser sur la tombe du soldat inconnu et profaner le Monument commémoratif de guerre du Canada», a tweeté le chef d’état-major de la Défense nationale, Wayne Eyre, ajoutant que «les personnes impliquées devraient avoir honte».