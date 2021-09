Bâle : Ils se shootent au gaz hilarant dans les clubs et font des malaises

Dans des boîtes de nuit bâloises, on peut acheter des ballons pleins de protoxyde d’azote ou d’hélium pour «rigoler». Certains en abusent et tombent dans les pommes.

La mode a été lancée il y a quatre ans et à l’époque, les autorités n’avaient rien trouvé à redire. Un club bâlois propose, pour 5 francs, un ballon de baudruche rempli de gaz hilarant. Le ballon ne s’envole pas, mais le client oui, rapporte «Blick».

Une fois inhalé, le contenu provoque un flash qui dure entre dix et vingt secondes. Le fêtard semble planer. Certains usent et abusent de ces ballons. Un client avoue «consommer» jusqu’à 50 ballons en une soirée. Une fois, il a inhalé ce gaz en conduisant et a dépassé la police de manière téméraire. Les pandores n’ont pas pu prouver qu’il avait absorbé cette substance, mais il a quand même été puni pour son dépassement.