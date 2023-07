Penthaz (VD): Ils se sont disputés dans la rue avant qu’il ne la poignarde

«Il était tellement calme. Il était sur son téléphone. C’était surprenant.» Surprenant, en effet, en sachant que ce Suisse de 17 ans venait de poignarder une jeune Kurde de 18 ans, et que celui-ci avait encore son sang sur ses vêtements. C’est ce qu’a raconté à nos confères, un témoin des minutes qui ont suivi la mort de la victime, mardi, en fin de matinée, à Penthaz (VD). Celle-ci habitait Penthalaz. Son père y tient un établissement public.

Selon nos informations, les deux jeunes entretenaient une relation. Et d’après «24heures», une altercation a eu lieu entre eux devant le lieu de travail de la victime. Une garderie, où elle était en stage. Selon d’autres témoins, l’agression a débuté sous les yeux des enfants et des employés de la crèche, précise lematin.ch. Les deux médias confirment que la jeune femme a ensuite tenté de fuir son agresseur par le haut du village, avant que son corps sans vie ne soit retrouvé, plus tard dans un champ.