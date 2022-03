Présidentielle française : «Ils se sont éliminés tous seuls»

Le débat musclé qui a opposé jeudi soir Valérie Pécresse à Eric Zemmour sur TF1 et LCI a rapidement fatigué les internautes.

À un mois du premier tour de l’élection présidentielle française, Emmanuel Macron continue de survoler les sondages. Pendant ce temps, ses adversaires suent à grosses gouttes pour tenter de décrocher leur billet pour le second tour. Tous deux en perte de vitesse, Valérie Pécresse et Eric Zemmour se sont prêtés à l’exercice du débat sur TF1 et LCI, jeudi soir. Lors de ce face-à-face musclé, haché et pas particulièrement constructif, les deux candidats se sont rudement affrontés, s’accusant mutuellement de raconter «n’importe quoi» et de tenir des propos «minables» ou «pathétiques».