Kourtney et Travis se sont encore mariés

Kourtney et Travis : Ils se sont mariés une nouvelle fois

Après s’être dit «oui» aux États-Unis, Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont encore unis, en Italie.

Pour célébrer leur amour, Kourtney Kardashian et Travis Barker n’ont pas fait les choses à moitié. Après un premier mariage à Las Vegas, qui n’avait pas été légalisé, en avril 2022, suivi de vraies noces, à Santa Barbara, le 15 mai, la star de téléréalité et le musicien se sont passé la bague au doigt une nouvelle fois à Portofino, en Italie, dimanche 22 mai. Et cette cérémonie s’est déroulée dans un cadre digne d’un conte de fées. Vêtue d’une courte robe de mariée et d’un impressionnant voile, Kourtney a échangé ses vœux avec son amoureux sur une falaise au bord de la mer, ornée d’un tapis rouge et de bougies.

Parmi les invités, les proches de Kourtney avaient fait le déplacement. On a ainsi pu voir sa mère, Kris Jenner, ainsi que ses frangines, Kim et Khloé Kardashian, sa nièce, North West, 8 ans, sans oublier ses demi-sœurs, Kendall et Kylie Jenner. Les enfants de Khloé, Mason 12 ans, Penelope, 9 ans, et Reign, 7 ans, étaient aussi présents. En revanche, leur père, Scott Disick n’avait pas été invité par son ex.

Pour ce grand jour, le batteur américain de 46 ans était aussi entouré par sa famille, dont son fils, Landon, 18 ans, sa fille Alabama, 16 ans et sa belle-fille Atiana De La Hoya, 23 ans. On a également vu d’autres célébrités sur place telles que Machine Gun Kelly, qui collabore souvent avec Travis, et Mark Hoppus, membre du groupe Blink-182. Sur un petit nuage, l’Américaine de 43 ans a partagé plusieurs photos de son mariage, sur Instagram. «Heureux pour toujours», a-t-elle écrit en légende.