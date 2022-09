États-Unis : Ils se vengent avec des couches sales et finissent envahis de fumier

Les malfrats se sont fait avoir et ont visiblement peu apprécié la blague. «Ils sont revenus et ont étalé ces couches sur notre porte d’entrée», raconte Gabriela. La réplique ne s’est pas arrêtée là. Trente minutes plus tard, les voleurs se sont pointés avec un énorme sac de fumier de bovins. «Ils ont tout dispersé sous notre porche et sur nos voitures dans l’allée», témoigne l’habitante. Ulcérée, Gabriela a fini par alerter les forces de l’ordre et porter plainte. La police d’Austin confirme avoir ouvert une enquête.