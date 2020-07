Suisse-Kosovo

Ils s’échangent des tuyaux pour éviter la quarantaine

Dès ce lundi, toute personne rentrant en Suisse depuis le Kosovo doit passer dix jours en quarantaine. Sur Facebook, certaines personnes essaient de trouver un moyen de s’y soustraire.

Or visiblement, certains vacanciers se creusent d’ores et déjà la tête pour savoir comment se soustraire à cette mesure visant à endiguer la propagation du coronavirus. Selon des recherches de «20 Minuten», plusieurs personnes s’échangent leurs «bonnes idées» sur le Net, notamment sur Facebook.

«Contre toute forme d’abus»

Certains envisagent ainsi de rentrer en Suisse en passant par un tiers pays. «Si mon vol passe par Friedrichshafen (All), vous pensez qu’ils découvriront que j’ai été au Kosovo», s’interroge ainsi une internaute. Une personne lui répond: «Rentre en prenant un vol depuis l’Albanie! #fuckthsystem» D’autres envisagent de se rendre du Kosovo en Albanie via la route. «J’ai pu aller d’Albanie au Kosovo avec ma carte d’identité sans tampon à la douane. Ça irait aussi dans l’autre sens», se demande un ressortissant kosovar. Un compatriote lui répond: «Tu n’as qu’à te procurer une facture d’un hôtel en Albanie et c’est bon.»