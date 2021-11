COP26 : Ils s’engagent à ne plus financer les énergies fossiles à l’étranger d’ici 2023

Une vingtaine de pays, dont les États-Unis, ont annoncé jeudi à Glasgow qu’elles n’investiront plus que dans des projets d’énergies fossiles incluant des techniques de capture de carbone.

Les nations du G20 se sont récemment accordées pour cesser de soutenir les projets de centrales au charbon à l’étranger. Le plan annoncé jeudi inclut pour la première fois gaz et pétrole, et promet de réorienter cet argent vers des énergies renouvelables.

«Investir dans des projets d’énergie fossile laissés tels quels comporte de plus en plus de risques sociaux et économiques… et a des impacts négatifs sur le revenu des États, l’emploi local, les contribuables et la santé publique», écrivent les signataires dans une déclaration commune diffusée pendant la conférence internationale sur le climat COP26 à Glasgow.