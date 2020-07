«Ils sentaient comme une salle de bain moisie»

Rédiger un nouveau commentaire

yenamare 10.07.2020 à 10:49

c'est bizarre de retrouver des masques maintenant alors que ça manquait il y a 3 mois et en plus ils sont impropre a la consommation. on nous prend vraiment pour des c...acheté en 2007 avec nos impôts. où sont passé les deux machines à 3millons (achetées aussi avec nos impôts) quel gaspillage ils font sur le dos du contribuable et en plus ils nous les revendent au prix fort