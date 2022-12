Genève : Ils seront jugés pour une perquisition musclée

Le Tribunal de police devra trancher: les policiers ont-ils agi de manière proportionnée et conforme au droit, le 29 août 2018, en entrant de force dans un appartement familial de l’avenue d’Aïre? Le parquet avait dans un premier temps classé sans suite la plainte d’une mère et ses deux enfants qui estimaient que les agents n’avaient pas de mandat de perquisition valable pour entrer dans leur foyer. Au moment des faits, la famille avait notifié aux policiers que le troisième frère, celui que les agents voulaient arrêter, était déjà au poste depuis la veille. Les fils présents ont tenté de filmer l’échange. Les policiers ont répondu par des clés de bras et l’arrestation de l’un deux. Conduit au poste, il est accusé de violence ou menace contre les fonctionnaires.