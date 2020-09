Sylvain Barrier (à gauche) et Michael van der Mark (à droite) ont animé la Superpole en Aragon, samedi.

Il n’y a pas qu’en MotoGP où les pilotes sont sur les nerfs. En Superbike, ça a sérieusement chauffé samedi lors de la séance de qualifications en Aragon (Espagne). Les caméras ont en effet capté un violent accrochage entre Sylvain Barrier et Michael van der Mark.

La scène s’est déroulée juste après la fin de la Superpole (course préliminaire qui définit les positions sur la grille de départ). Alors que les deux protagonistes venaient de franchir la ligne d’arrivée l’un derrière l’autre, van der Mark a été le premier à montrer des gestes d’agacement. Son concurrent s’est ensuite présenté à sa hauteur et a laissé éclater sa colère. La dispute s’est poursuivie de longues secondes, sans que la tension ne retombe. À tel point qu’il s’en est fallu de peu pour éviter une collision.

À l’arrivée, van der Mark et Barrier ont respectivement obtenu le 12e et 19e temps de la Superpole. Malgré leur dangereux accrochage, les deux pilotes n’ont pas été sanctionnés. Lors de la course qui a suivi, le premier nommé s’est hissé à la quatrième place, tandis que le Français a abandonné.