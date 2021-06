Afrique du Sud : Ils simulent un faux hack et filent avec 69’000 bitcoins

Les deux frères à la tête de la plateforme d’échange Africrypt ont disparu. Les cryptomonnaies de leurs clients aussi.

Les deux frères Raees et Ameer Cajee pourraient avoir orchestré l’un des plus gros casses dans le domaine de la cryptomonnaie. Ces deux jeunes hommes, à la tête de la plateforme d’échange sud-africaine Africrypt, se sont volatilisés en emportant avec eux une fortune appartenant à leurs clients: 69’000 bitcoins d’une valeur de 3,6 milliards de dollars.

Une requête suspecte

«Nous nous sommes immédiatement méfiés car l’annonce implorait les investisseurs de ne pas engager de poursuites judiciaires», a indiqué à Bloomberg le cabinet d’avocats Hanekom Attorneys auquel des clients suspicieux ont fait appel. «Les employés d’Africrypt ont perdu l’accès aux plateformes back-end sept jours avant le prétendu piratage», ont encore fait savoir les avocats. Les investigations du cabinet ont révélé que les bitcoins des clients ont été transférés et ont transité par des services (tumblers et mixers) pour les rendre plus difficiles à tracer.