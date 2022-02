Leysin (VD) : Ils skient en hors-piste et provoquent une avalanche

Deux skieurs ont déclenché, mardi après-midi, une avalanche dans la région de la Berneuse en dehors du domaine skiable de Leysin. Un blessé léger a été enregistré.

Niveau marqué à fort

Quant au second skieur, la police prévient qu’il est indemne. La police vaudoise rappelle que le degré d’avalanche dans les Alpes vaudoises se situe entre le niveau 3 (marqué) et le niveau 4 (fort) et que «pour limiter les risques, il faut utiliser les itinéraires sécurisés et balisés». Enfin, il est conseillé aux riders hors-piste d’emporter un équipement d’urgence (détecteur de victimes d’avalanches, pelle, sonde et téléphone portable chargé) et de s’exercer régulièrement à l’utiliser correctement et de suivre un cours sur les avalanches.