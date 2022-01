Convocation militaire – «Ils sont arrachés de leur emploi pour des tâches banales à l’armée»

Deux ambulanciers ont récemment été convoqués par l’armée. Au lieu de véhiculer des patients malades du Covid-19, nécessitant de l’oxygène, entre les hôpitaux et les cliniques, ils seront bientôt déployés au service d’assistance corona de la grande muette. Pour leur chef, qui souhaite rester anonyme, cette décision est une pure folie: «Le bataillon hôpital de l’armée est constitué en grande partie de personnes issues du domaine de la santé. Les professionnels de la santé sont arrachés de leur emploi civil. Pourtant, leur présence est actuellement plus que nécessaire.»

Les deux ambulanciers convoqués seront probablement déployés à Stans (NW), entre autre, pour travailler dans le centre de vaccination. Or leur formation ne leur permet pas d’administrer de vaccin: «Ils devront probablement effectuer des tâches banales pour lesquelles aucune formation médicale n’est nécessaire. L’armée ferait mieux de mobiliser des personnes avec un emploi moins décisif en vue de la situation actuelle.» Le chef du service de secours rappelle qu’il a actuellement besoin de chacun tous ses employés. «Nous transportons chaque année 6500 patients entre les hôpitaux et les cliniques. Et actuellement, avec le nombre élevé de cas, nous sommes totalement saturés.»