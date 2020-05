Football

Ils sont champions malgré 12 points de retard

Un club semi-pro en Ecosse était 3e au moment de l'interruption de son championnat. Il vient d'être sacré.

L'affaire fait un certain bruit en Ecosse depuis plusieurs jours. Le club junior d'Auchinleck Talbot vient d'être couronné champion de la Premiership de la région Ouest alors qu'il accusait un retard de 12 points sur le leader au classement avant la pause forcée liée à la pandémie de Covid-19.

Comment cela peut-il bien être possible? Tout simplement car la Scottish Junior Football Association a décidé du champion en fonction du nombre de points par match. Avec 16 rencontres disputées et 41 points, Auchinleck Talbot a réalisé 2,56 points par match. Et en tête du classement, Kilwinning Rangers fait moins bien avec 2,12 points - 53 points en 25 parties. Dur dur pour le leader...