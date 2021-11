Tempête au Royaume-Uni : Ils sont coincés depuis trois jours dans un pub

Surpris par la tempête Arwen, les clients du bar le plus haut de Grande-Bretagne (528 mètres) passent le temps comme ils peuvent, dans une ambiance bon enfant.

Le Royaume-Uni peine à se remettre complètement de la tempête Arwen, dont les rafales à près de 160km/h vendredi et samedi ont entraîné la mort de trois personnes et mis de nombreux trains et camions à l’arrêt. La tempête a depuis faibli et se dirige vers l’Europe continentale. Mais les abondantes chutes de neige qui l’ont suivie ont semé le chaos et créé des situations ubuesques, comme dans les Yorkshire Dales, au nord de l’Angleterre.