France: forte émotion après la mort de trois jeunes policiers

L’émotion était forte lundi matin devant le commissariat de Roubaix, après la mort de trois jeunes policiers dans un accident de la route. «C’est important. Ils sont là quand on a besoin d’eux. Et ce sont des jeunes qui sont morts», confie Sophie, une trentenaire venue leur rendre hommage. Elle comme d’autres habitants sont venus déposer des fleurs au pied de l’imposante bâtisse.

«C’est triste… En plus ils étaient jeunes, ça doit être un choc pour leur famille», estime Ibtissem Soltani, 18 ans, venue en voisine. «Et puis il y avait une jeune fille avec eux qui a été blessée, ça aussi ça me touche.» Au milieu des dizaines de roses blanches, un message: «La nation vous remercie». «On reste dans le recueillement, l’émotion. On veut savoir ce qui s’est passé, si les blessés ont été entendus. C’est un drame», déplore le secrétaire zonal adjoint du syndicat de police Alliance dans la région, Arnaud Boutelier.

Darmanin sur place

Quatre personnes, dont trois jeunes policiers, sont mortes, et deux passagers ont été grièvement blessés dimanche matin dans cette collision. Elle est survenue entre un véhicule de police et une voiture qui, selon les premiers éléments de l’enquête, roulait à contresens, dans la métropole lilloise. Les trois agents décédés, deux hommes et une femme membres d’un équipage de Police-Secours rattachés au commissariat de Roubaix, étaient âgés de 24 et 25 ans. Le quatrième mort est le conducteur de l’autre véhicule impliqué, né en 1999.