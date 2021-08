Liban - «Ils sont morts parce qu’ils cherchaient de l’essence»

Liban : Victimes de l’explosion d’une citerne d’essence enterrées

L’explosion d’une citerne d’essence, qui a fait de nombreuses victimes, a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dans le village de Tleil, dans le nord du Liban.

Plusieurs victimes de l’explosion d’une citerne d’essence ayant fait au moins 28 morts ont été enterrées mercredi dans la région du Akkar, l’une des plus pauvres du Liban, un énième drame dans un pays en plein effondrement.

««C’est la privation qui a mené à ceci»

Environ 15 victimes ont été enterrées mercredi, selon un correspondant de l’AFP. Parmi elles, quatre membres d’une même famille ont été inhumées dans la localité d’Al-Dawseh. «Ils sont morts parce qu’ils cherchaient de l’essence», crie à plein poumons Mouïn Chrayteh qui enterre ses deux fils de 16 et 20 ans ayant péri dans l’incendie provoqué par l’explosion, dont les circonstances n’ont toujours pas été élucidées.

«Dirigeants et responsables devraient imaginer ce que c’est que d’avoir deux jeunes hommes et de les retrouver brûlés et carbonisés sous ses propres yeux». Mercredi matin, des dizaines de personnes s’étaient rassemblées au domicile de la famille avant le début des funérailles, selon un correspondant de l’AFP.