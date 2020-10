Intempéries en France«Ils sont partis ensemble après une vie d’amour»

Balayée, emportée, anéantie par les flots en quelques minutes. Vendredi, une maison de Roquebillière (près de Nice) a été complètement détruite par une rivière en furie. Partagées sur les réseaux sociaux par un journaliste de «Nice Matin» des images réalisées juste avant le drame montrent ses habitants appeler désespérément à l’aide avec une petite lampe. Depuis, Léopold et Josette n’ont plus donné signe de vie, et leur fils s’est fait une raison.

Eric raconte avoir eu sa maman au téléphone «tous les quarts d’heures» en ce tragique vendredi après-midi. «C’est catastrophique! L’eau monte sur le chemin. On se sent en danger», expliquait Josette à son fils. Alors qu’il était au téléphone avec sa mère, Eric a entendu les voisins de ses parents, puis des gens de la mairie, leur crier d’évacuer. «J’entendais «Sortez, sortez!» J’ai crié: «Partez!» Ils s’étaient réfugiés à l’étage. L’eau commençait à monter», témoigne le Français.

Eric a pu entendre sa mère lui annoncer qu’elle et son mari allaient prendre quelques affaires et partir se réfugier chez des voisins. Et puis, plus rien. Au téléphone, un pompier a expliqué à Eric que la seule solution pour secourir ses parents était un hélitreuillage, mais les conditions ne permettaient pas aux hélicoptères de décoller. «Quand j’ai raccroché, j’ai compris que tout était fini», souffle Eric.