Stadel (ZH): Ils sont pour le nucléaire mais contre les déchets sous leurs terres

Ils tiennent au nucléaire, et pourtant les déchets, ils n’en veulent pas sous leurs pieds, pour la plupart. «C’est de la merde, c’est dangereux pour ma famille», a par exemple dit un habitant à nos collègues de «20 Minuten». D’autres sont plus philosophes. «Il faut bien les enterrer quelque part. Si chez nous est le meilleur endroit, alors d’accord», dit une autre. «Cela me fait peur, mais probablement que je ne survivrai pas jusqu’à ce que le site soit créé», témoigne une retraitée.