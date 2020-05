«Ils sont venus pour tuer les mères»

Rédiger un nouveau commentaire

Les religions, toutes les religions, sont des poisons, car il s'agit ni plus ni moins d'une instrumentalisation de la foi. La foi ne demande rien à personne et reste propre à chacun, pas besoin d'église, mosquée, synagogue ou autre pour la pratiquer. Et pas d'argent surtout !

BadCox57 15.05.2020 à 10:30

@Willy the Kid Si on devait en revanche admettre que ces attaques répétées sont le fait de "monstres sans âmes" qui sont également musulmans, cela n'amènerait-il pas à se demander si cette religion ne serait pas une des causes de ces psychoses ? Car des déséquilibrés on peut en trouver partout. Mais des assassins de sang froid dans une maternité, je m'interroge ???