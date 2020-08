Tout le monde, à Lake Charles, connaissait Rosalie Lewis. L’Américaine de 81 ans était devenue la première femme noire à accéder à un poste à responsabilité dans une poste de Louisiane. Son mari, John Lewis, est un ancien chauffeur poids lourd connaissant par cœur les routes de la région. Jeudi, alors que le redoutable ouragan Laura approchait, les deux octogénaires et trois autres membres de leur famille ont tout fait juste en se mettant à l’abri. Ils ont survécu, leur habitation aussi.

Cependant, quelques heures après le passage de l’ouragan, quatre d’entre eux ont été retrouvés morts, intoxiqués par les émanations d’un générateur électrique. «C’est un terrible rappel que même lorsque vous faites tout correctement, ces choses peuvent arriver. Les gens oublient souvent que la mort arrive par la suite», confie à BuzzFeed Frances Spencer, une cousine.

Des générateurs pour rester au frais

Rosalie est décédée aux côtés de sa fille Kim, de son beau-fils Chris et de son frère Clyde. Son mari John a été hospitalisé dans un état critique. Selon le média américain, huit habitants de Louisiane sont morts intoxiqués au monoxyde de carbone après le passage de l’ouragan. Au Texas, quatre personnes sont décédées dans des circonstances similaires.

Laura a causé suffisamment de dégâts pour priver d’eau et d’électricité des milliers de foyers. La chaleur moite et la pluie qui ont suivi le passage du phénomène ont poussé de nombreux habitants à utiliser des générateurs portables pour garder leur corps, leur nourriture et leurs médicaments au frais.

Un danger invisible et inodore

Or, lorsque ces générateurs sont placés à l’intérieur ou dans un espace confiné, le monoxyde de carbone, un gaz incolore, inodore et insipide émis par les générateurs, peut tuer en quelques minutes. Dans le chaos et le stress qui suivent le passage d’un ouragan, les habitants ont tendance à oublier le danger, malgré les avertissements réguliers émis par les autorités.