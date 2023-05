Nicaragua: Ils survivent à un accident de bus, mais des abeilles tueuses surgissent

Plus rapides et plus agressives

La composition du venin des abeilles tueuses ne diffère pas de celle des autres espèces. Ce qui caractérise les abeilles africanisées, c’est le fait qu’elles réagissent plus vite, qu’elles entraînent la réaction de leurs congénères et qu’elles sont plus agressives. Les piqûres peuvent entraîner des lésions irréversibles et à partir de cent piqûres, le risque vital est engagé.