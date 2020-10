Déjà très affaiblis, les policiers se sont ensuite fait tirer dessus au niveau des jambes, selon BFM TV. Les deux fonctionnaires sont dans un état critique, l’un d’entre eux se trouvant entre la vie et la mort. Le plus grièvement blessé a été atteint par quatre impacts de balle et l’autre par deux. Alertés par des collègues des victimes, les secours sont rapidement intervenus. «Nous éprouvons les plus vives inquiétudes, car il a été frappé avec une rare violence avant d’être blessé par balle», indique une source proche du dossier.