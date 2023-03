Canton de Saint-Gall : Ils tentent de passer la frontière avec une arme et des munitions

Lors d’un contrôle au poste frontière d’Au (SG), les douaniers ont découvert une arme, des munitions, un spray lacrymogène et une cagoule dans une voiture.

Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières

Fin février, des collaborateurs de l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF) ont contrôlé un véhicule, immatriculé en Pologne, à l’entrée au poste-frontière d’Au (SG). Aucun des trois hommes présents, tous de nationalité polonaise, n’a pu présenter un permis de circulation.

En fouillant la voiture, les gardes-frontières ont découvert une arme à feu et des munitions dans la boîte à gants. Un examen plus détaillé leur a ensuite permis de trouver d’autres munitions, un brouilleur, un spray lacrymogène et une cagoule. Différents objets «laissant supposer des intentions délictueuses», écrit l’OFDF dans un communiqué de presse.