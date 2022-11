Iran : Ils tirent sur la famille d’un manifestant tué et volent son cadavre

Des membres des forces de l’ordre iraniennes ont tiré sur la famille d’un manifestant tué, ont pris son cadavre et l’ont enterré dans un endroit tenu secret, a rapporté une ONG samedi. «La nuit dernière, des membres des Gardiens de la Révolution (ndlr: l’armée idéologique de la République islamique) ont attaqué l’hôpital Shahid Gholi Pur à Boukan, pris le cadavre de Shahryar Mohammadi et l’ont enterré dans un endroit tenu secret», a indiqué l’ONG de défense des Kurdes d’Iran Hengaw, basée en Norvège.

Trois manifestants tués

Dénonçant des «émeutes» orchestrées par des forces étrangères, les autorités se sont lancées dans une répression meurtrière et ont arrêté plus de 15’000 manifestants selon une ONG, plusieurs d’entre eux ayant été condamnés à mort. Ces dernières semaines, les funérailles de manifestants tués dans la répression ont souvent donné lieu à des rassemblements pour dénoncer la mort de Mahsa Amini, et plus généralement pour contester le pouvoir.