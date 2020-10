Si la chanson fait volontiers danser les petites têtes blondes, elle a vite tendance à énerver les personnes de plus de 8 ans. C’est le New York Times qui rapporte cette étonnante torture infligée à au moins cinq détenus d’une prison de l’Oklahoma. Deux gardiens ont été inculpés pour actes de cruauté, châtiment corporel et conspiration.